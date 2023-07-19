Закон о праве компаний для профилактики вызывать к себе контролеров прошел III чтение

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, разрешающий надзорным органам осуществлять профилактические визиты по приглашению проверяемых компаний.

Законопроект № 209495-8 вносит изменения в статью 52-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в России".

По действующим правилам у проверяющих органов в приоритете должны быть профилактические мероприятия, то есть направленные на недопущение нарушений, а не контрольные. В ходе профилактических проверок контролеры могут информировать компании об обязательных требованиях, рекомендуемых способах снижения категории риска, разъяснять вопросы, связанные с организацией и осуществлением госконтроля. По их итогам запрещено выдавать предписания, а разъяснения носят рекомендательный характер. Однако в случае выявления "явной непосредственной угрозы причинения вреда" должно быть принято решение о проведении проверки.

Принятые поправки предусматривают, что компании смогут сами попросить надзорный орган прийти к ним с профилактическим визитом. И при наличии материальной, финансовой и кадровой возможности проверяющие должны просьбу удовлетворить.

Отказ возможен в ряде случаев, например, если компания отозвала свое заявление, если до этого в последние два месяца уже отказывали в проведении такого мероприятия; либо в течение последнего полугодия не удалось провести профилактический визит из-за действий самого поднадзорного лица. Еще одно основание для отказа: наличие в заявлении нецензурных или оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностных лиц, либо членов их семей.