В ближайшие восемь лет плановые проверки разрешат только на опасных предприятиях

Мишустин рассчитывает, что эти изменения помогут сохранить тренд на улучшение делового климата

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства в пятницу заявил, что подписал постановление, освобождающее бизнес от плановых проверок на восемь лет, за исключением предприятий из категорий высокого и чрезвычайно высокого риска.

Он добавил, что "в образовательных учреждениях, входящих в высокорисковую группу, в этот же период могут проводиться профилактические визиты вместо плановых проверок".

Если за время такого визита будут выявлены нарушения, могут быть вынесены предписания об их устранении.

Мишустин рассчитывает, что эти изменения помогут сохранить тренд на улучшение делового климата в России.