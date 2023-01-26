Роструд сведет количество плановых проверок к минимуму в 2023 году

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Роструд запланировал около 1 тыс. проверок в 2023 году, акцент будет сделан на профилактических мероприятиях, сообщила пресс-служба ведомства.

"В 2023 году количество плановых проверок Роструда достигнет минимума. На этот год запланировано около 980 проверок, что более чем в 6 раз меньше, чем два года назад. В 2021 году инспекции труда провели порядка 6,5 тыс. плановых контрольно-надзорных мероприятий, в 2022 - около 1,2 тыс.", - сообщила пресс-служба.

Отмечается, что в настоящее время сделан акцент на профилактических мероприятиях.

Большинство плановых проверок, которые проводились раньше, сегодня заменены на профвизиты. В ходе таких мероприятий никакие меры инспекторского реагирования в отношении работодателя не применяются. По его итогам нет штрафов, нет протоколов. Основная задача профилактического визита - оказание консультационной поддержки в целях недопущения нарушений трудового законодательства в будущем. Работодатель может и сам инициировать профвизит, если у него возникли вопросы, связанные с соблюдением трудового законодательства.

"Задача государственного инспектора труда - не наказать работодателя, а помочь разобраться в трудностях трудового законодательства, выявить риски возможных нарушений и, в случае их обнаружения, помочь устранить. Поэтому правительством принято решение не включать в план проверок предприятия с отсутствующими рисковыми факторами", - прокомментировал руководитель Роструда Михаил Иванков, его слова привели в пресс-службе.

"По сути, это бесплатный государственный аудит в сфере трудового законодательства", - резюмировал руководитель Роструда.

За 2022 год инспекторы труда провели около 120 тыс. профвизитов, в том числе и по инициативе самих работодателей.