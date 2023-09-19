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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:54

Госдума утвердила новую памятную дату - 30 сентября

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Госдума на первом пленарном заседании осенней сессии приняла сразу в трех чтениях закон об установлении новой памятной даты России 30 сентября. Это День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией.

Ввести эту памятную дату депутатам предложил президент.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что 30 сентября 2022 года войдет в новейшую историю как день принятия ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России на правах российских субъектов.

"Данное событие основано на исторической общности народов, проживающих на территориях указанных республик и областей, является результатом волеизъявления миллионов людей, реализации ими неотъемлемого права свободно и без вмешательства извне определять свой политический статус, осуществлять свое экономическое, социальное и культурное развитие", - говорится в пояснительной записке.

30 сентября в Кремле были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Конституционный суд России подтвердил законность этих документов.

Госдума ДНР ЛНР Херсонская область Запорожская область
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