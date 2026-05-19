Sanofi и "Нанолек" готовы в 2027 году обеспечить потребность РФ в вакцине от менингококка

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - "Нанолек" в 2027 году будет готов поставить на российский рынок более 3 млн доз вакцины от менингококковой инфекции, произведенной на площадке в Кировской области, сообщила журналистам генеральный менеджер бизнес-подразделения "Вакцины" Sanofi в России и СНГ Наталья Швецова.

В 2021 году "Нанолек" и Sanofi подписали соглашение о локализации вакцины для профилактики менингококковой инфекции. В рамках первого этапа проекта в 2022 году был завершен технологический трансфер методик контроля качества и процессов вторичной упаковки.

"Сейчас идет процесс локализации с компанией "Нанолек" здесь, на заводе. Ближайший этап, ближайшая цель - производство готовой лекарственной формы. (...) У нас есть стратегия иммунопрофилактики в стране, в рамках этой стратегии в 2027 году заявляется о том, что вакцина от менингококковой инфекции будет поставляться для нужд всех детей, и компания "Нанолек" уже готова производить к этому году достаточный объем вакцин", - сказала Швецова.

"Нанолек" - биофармацевтическая компания, основанная в 2011 году. В портфеле представлены препараты для профилактики коклюша, дифтерии, столбняка, полиомелита, а также гемофильной, менингококковой и пневмококковой инфекций. Производственный комплекс в Кировской области может выпускать до 10 млн преднаполненных шприцев, 8 млн флаконов с растворами и суспензиями, 1 млн флаконов с лиофильными продуктами и 2 млрд таблеток в год.