Минздрав РФ не ждет последствий от прекращения поставок вакцин США против ветрянки и кори

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Прекращение поставок в Россию вакцин от ветряной оспы, краснухи, кори и паротита со стороны американской компании MSD не окажет негативного влияния на доступность вакцинации в стране, сообщил "Интерфаксу" в понедельник помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

По его словам, вакцинация детей от кори, паротита и краснухи производится в рамках национального календаря прививок. Необходимые объемы препаратов закупаются централизованно у отечественного производителя, потребность обеспечена в полном объеме.

"Вакцинация от ветряной оспы - ветрянки - проводится в рамках календаря прививок по эпидпоказаниям. На рынке есть несколько препаратов разных производителей, потребность в вакцинах также обеспечена", - сообщил он.

При этом Кузнецов отметил, что в соответствии с действующим законодательством производитель обязан уведомить Росздравнадзор о прекращении производства или поставок не позднее, чем за год до этого.

Ранее в "Коммерсанте" сообщалось, что американская биофармацевтическая компания MSD прекращает поставки в РФ вакцин от ветряной оспы, краснухи, кори и паротита, выпускаемых также другими производителями, но сохранит продажи своих препаратов, не имеющих аналогов.

В Росздравнадзоре сообщили "Интерфаксу", что на российском фармацевтическом рынке достаточно вакцин для профилактики ветряной оспы, кори, краснухи и паротита отечественного производства. При этом сообщается, что компания МСД Фармасьютикалс в июне 2022 года уведомила Росздравнадзор о планируемом прекращении производства и ввоза в РФ вакцин от краснухи, кори, паротита ("М-М-Р II"), а также ветряной оспы ("Варивакс").