Лавров сообщил о работе вместе с Баку над стабилизацией в Карабахе

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Россия совместно с азербайджанской стороной работает над стабилизацией ситуации в Нагорном Карабахе и рассчитывает, что Ереван также будет предпринимать усилия в этом направлении, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Наши миротворцы вот в этой ситуации делают все, что могут. Мы не можем сдержать людей, которые хотят уйти из Карабаха в Россию", - сказал Лавров журналистам "на полях" заседания дискуссионного клуба "Валдай".

По словам министра, российская сторона "работает с азербайджанскими коллегами и соседями на предмет стабилизации обстановки в Карабахе, чтобы там укрепить доверие, чтобы создать условия для возобновления нормальной жизни, совместной жизни армян и азербайджанцев".

"Рассчитываю, что в Ереване тоже в этом должны быть заинтересованы, и что они будут прилагать усилий для этого", - отметил он.

Глава МИД РФ добавил, что "если же, как объявили некоторые руководители Армении, они теперь, разочаровавшись в России и в ОДКБ, будут искать на стороне коллег по упрочению собственной безопасности, это его суверенный выбор, выбор армянского руководства".

"Но я все-таки надеюсь, что те связи, которые веками существовали между русским народом и другими народами России, и армянским народом, их никаким временным администрациям не разрушить", - заявил Лавров.