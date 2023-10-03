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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:09

Кремль пообещал помощь всем армянам Нагорного Карабаха

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Россия продолжает переживать за карабахских армян и внимательно отслеживает заверения Баку об обеспечении безопасности тех армян, которые пожелают остаться в Карабахе.

"Мы, как российская сторона, продолжаем болеть сердцем за карабахских армян, мы внимательно слушаем заявления азербайджанских друзей об их намерении обеспечить безопасность и права тех армян, которые пожелают остаться в Карабахе", - сказал на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы оказываем гуманитарную помощь, наши миротворцы продолжают свою деятельность по обеспечению потоков гуманитарной помощи, по решению насущных проблем тех армян, которые покидают Карабах и которые там остаются, и будем делать это дальше", - добавил он.

Он также высказал мнение о том, что именно признание премьер-министром Армении Николом Пашиняном Нагорного Карабаха частью Азербайджана стало предтечей нынешнего обострения ситуации в регионе.

"Что касается также других рассуждений (руководителей Армении - ИФ) относительно Карабаха, то здесь всегда надо помнить о решении господина Пашиняна, которое он принял в Праге, и признал границы Азербайджана по состоянию на 1991 год. Фактически он признал территорию Карабаха территорией Азербайджана. И вот именно это является предтечей всей той ситуации, которая сейчас есть", - сказал Песков.

Ранее в этот день Министр обороны Сергей Шойгу заявил об организованной эвакуации в Армению более 98 тысяч мирных жителей Нагорного Карабаха и размещении беженцев в базовом лагере российских миротворцев.

По данным правительства Армении на утро 3 октября, в республику с конца сентября въехали 100 617 армян из Нагорного Карабаха, в регионе остались в основном чиновники, исход населения прекратился.

28 сентября президент НКР Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования непризнанной республике и роспуске всех госструктур. Жителям региона предложили ознакомиться с предложениями Баку по реинтеграции армян в Азербайджане и затем решать, хотят ли они оставаться в Нагорном Карабахе.

Азербайджан Дмитрий Песков Армения Нагорный Карабах Никол Пашинян
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