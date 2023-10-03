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Суд приговорил к шести с половиной годам колонии бизнесмена Бойко-Великого

Суд приговорил к шести с половиной годам колонии бизнесмена Бойко-Великого
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Черемушкинский суд Москвы приговорил к шести с половиной годам колонии общего режима бизнесмена Василия Бойко-Великого по делу о хищениях в ростовском банке "Кредит Экспресс", передал корреспондент "Интерфакса".

Такой приговор огласила судья Валерия Боднарь. Бизнесмен, находившийся во время процесса под запретом определенных действий, был взят под стражу в зале суда.

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Бывшему главному бухгалтеру "Кредит Экспресса" Марии Антоновой и начальнику кредитного отдела Анастасии Новотной суд назначил по семь лет колонии общего режима, экс-генеральному директору банка Алле Кабановой и старшему экономисту кредитного отдела Егору Пихтину - по шесть лет шесть месяцев колонии, Константину Кабанову, сыну Кабановой, - два года шесть месяцев колонии общего режима. Акционера банка Татьяну Макаренко суд приговорил к четырем с половиной годам лишения свободы условно.

Осужденные так же, как и Бойко-Великий, были взяты под стражу в суде. Кабанова не явилась на приговор.

Гражданские иски о возмещении ущерба, заявленные банком, суд удовлетворил.

Как ожидается, защита Бойко-Великого обжалует приговор.

В зависимости от роли каждого, фигуранты признаны виновными в нескольких эпизодах - до 40 - хищения денежных средств путем присвоения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и легализации денежных средств (п.п. "а, б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

Фабула дела

Как заявили ранее в Генеральной прокуратуре РФ, согласно фабуле дела, с 2013 по 2018 год фигуранты вместе с ранее осужденными бывшим руководителем московского филиала "Кредит Экспресс" Еленой Чуевой и начальником отдела кассовых операций Натальей Ципиновой похитили более 190 млн руб. банка.

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По версии следствия, хищения осуществлялись путем оформления подложных кредитов на бывших клиентов банка и на сотрудников подконтрольных юрлиц.

Часть денежных средств, установило следствие, была легализована.

Бойко-Великий был задержан и арестован в июне 2019 года. Предприниматель вину не признает. После задержания он связывал свое преследование с "гражданско-патриотической позицией".

В январе 2023 года Арбитражный суд Москвы признал несостоятельным (банкротом) Бойко-Великого.

Ранее Бойко-Великий был фигурантом уголовного дела о незаконном приобретении сельхозугодий для "Русского молока". Впоследствии сообщалось, что его уголовное преследование было прекращено в связи с отсутствием состава преступления.

Василий Бойко-Великий
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