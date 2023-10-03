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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:09

Министр обороны РФ отметил вклад Чечни в СВО

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в Чечне сформированы три мотострелковых полка и три мотострелковых батальона, в спецоперации на Украине хорошо показали себя подразделения под командованием Апти Алаудинова.

"Особо хочу отметить Чеченскую Республику и лично ее главу Рамзана Ахматовича Кадырова", - сказал Шойгу на селекторном совещании.

"Достойно проявили себя в специальной военной операции подразделения под командованием Героя России Апти Алаудинова", - отметил министр.

Он сообщил, что прошли подготовку на базе Российского университета спецназа в Гудермесе и направлены в зону специальной операции уже более 14,5 тысячи человек.

"Созданная в регионе система подготовки позволяет своевременно осуществлять смену личного состава, выполняющего боевые задачи", - сказал Шойгу.

"Важно отметить, что работа по набору контрактников и добровольцев набирает темпы, в том числе благодаря всесторонней социальной поддержке военнослужащих и членов их семей", - отметил министр.

Сергей Шойгу Чечня Украина СВО Рамзан Кадыров
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