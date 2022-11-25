Путин обсудил с Кадыровым работу чеченских подразделений в ходе СВО

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - После встречи с матерями военнослужащих-участников специальной военной операции президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

"Президент России передал главе республики все, о чем говорила жительница Чечни в ходе беседы с матерями. Также состоялся разговор о положении дел в Чеченской республике. Отдельно обсуждались вопросы, связанные с работой чеченских подразделений в ходе специальной военной операции", - сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.