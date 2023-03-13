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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:39

Путин через Кадырова поблагодарил бойцов из Чечни за участие в СВО

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин отметил вклад главы Чечни Рамзана Кадырова в развитие республики в различных сферах и поблагодарил чеченцев за участие в специальной военной операции.

"Грозный продолжает расцветать. Я знаю, что город активно развивается так же, как и Чеченская Республика в целом. И вы лично многое делаете для этого, я это тоже знаю: и духовную сферу возрождаете, и материальная база ширится и укрепляется", - сказал он на встрече с Кадыровым в в Кремле.

Путин добавил: "Я вижу, как ваши парни воюют в зоне СВО, и передайте им самые наилучшие слова, спасибо им большое".

Кадыров заверил президента, что бойцы Чеченской Республики его не подведут. "Я не сомневаюсь", - ответил Путин.

Владимир Путин Рамзан Кадыров Чечня СВО
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