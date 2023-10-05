Шойгу проверил подготовку контрактников и добровольцев в Южном военном округе

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал полигоны Южного военного округа (ЮВО), где ведется подготовка контрактников и добровольцев боевого армейского резерва (БАРС), сообщило в четверг российское военное ведомство.

"Занятия на полигонах проводятся под руководством офицеров, имеющих боевой опыт, полученный во время участия в специальной военной операции", - сказано в сообщении министерства.

Минобороны РФ в четверг опубликовало кадры, на которых Шойгу летит на вертолете и инспектирует подготовку подразделений на полигонах ЮВО.

По данным министерства, начальник управления боевой подготовки ЮВО доложил Шойгу, что подготовка контрактников и добровольцев ведется по тактико-специальной, огневой, медицинской, инженерной подготовке, программам подготовки операторов беспилотников, а также механиков-водителей и других военно-учетных специальностей.

"В соответствии с опытом специальной военной операции обучаемые отрабатывают эвакуацию раненых из техники, из окопов, сам процесс доставки до средств эвакуации, а также отработку организации связи в наступательном бою", - сказал начальник управления боевой подготовки ЮВО.

В сообщении Минобороны РФ говорится, что командир учебного центра по подготовке операторов дронов добровольческого отряда БАРС проинформировал министра обороны РФ, что выпускниками центра наработан большой боевой опыт и представил комплекты оборудования, на котором военнослужащие проходят обучение.

"Главе военного ведомства продемонстрировали применение боевого дрона с целью поражения военной техники и объектов противника. В ходе огневой подготовки обучаемые выполнили стрельбы из различных видов стрелкового вооружения, а также из ручного противотанкового гранатомета, автоматического станкового гранатомета АГС-17, реактивного пехотного огнемета "Шмель", - сказано в сообщении министерства.

По данным Минобороны, начальник управления боевой подготовки ЮВО проинформировал Шойгу, что в ходе выполнения учебных стрельб военнослужащие по контракту и добровольцы производят от 250 до 300 выстрелов гранат из автоматического станкового гранатомета АГС-17 "Пламя". Из стрелкового вооружения, в частности, из автоматов и пулеметов, - более 500 выстрелов на каждого, сообщило министерство.

Военнослужащие отработали специальные навыки по управлению дронами, их применению по ведению разведки, наведению и корректировке артиллерийского огня, говорится в сообщении.

"Министр обороны РФ поблагодарил военнослужащих-женщин медицинской службы ВС РФ за работу по подготовке контрактников и добровольцев в обучении навыкам оказания медицинской помощи в боевых условиях и наградил их наручными часами. В свою очередь, женщины выразили готовность наравне с мужчинами применить полученные навыки и знания на поле боя", - сказано в сообщении Минобороны.