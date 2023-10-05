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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Что произошло за день: четверг, 5 октября

Выступление Владимира Путина на пленарной сессии "Валдая", новые сведения о крушении самолета Пригожина, лауреат Нобелевской премии по литературе

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин принял участие в пленарной сессии международного клуба "Валдай". В своем выступлении президент РФ, в частности, заявил, что украинский кризис не является территориальным конфликтом, речь идет о базовых принципах нового мироустройства. Он также сказал о том, что США пытаются подменить международное право порядком на основе неких произвольных правил. Также Путин в нескольких пунктах обозначил то, к чему стремится Россия.

- Бюджет России справляется и будет справляться с расходами на СВО, заявил Владимир Путин. Он также сообщил, что расходы на оборону и безопасность РФ выросли вдвое - до 6% ВВП, и отметил, что нельзя сказать, что "мы чрезмерно тратим много денег на пушки и забыли про масло".

- В телах погибших на борту самолета Евгения Пригожина найдены фрагменты гранат, заявил Владимир Путин. По его словам, внешнего воздействия на самолет не было.

- Сергей Шойгу заявил о формировании девяти резервных полков для СВО.

- Биржевые цены на бензины и летнее дизтопливо растут второй день подряд. Между тем ФАС потребовала от нефтяников и независимых АЗС снизить цены на топливо.

- Правительство готовит очередное повышение нормативов биржевых продаж: речь идет о 15% от производства для бензина и 12,5% - для ДТ, говорят источники. Сообщается, что ФАС готовит соответствующее постановление.

- Президент РФ назвал неизбежным перекрытие Лачинского коридора Азербайджаном после изменения статуса Карабаха. На вопрос о том, может ли РФ призвать Баку проявить милосердие к бывшим карабахским лидерам, включая Рубена Варданяна, Путин ответил: "Мы всегда это делали, и сейчас это делаем". Президент сказал, что "их особо и в Ереване не хотят видеть", но он рассчитывает, что после решения территориальных вопросов Баку "все-таки будет исходить из соображений гуманитарного характера".

- Доллар США закрыл торги выше 100 рублей впервые в этом году. Курс доллара составил 100,41 руб. в 19:00 (+82,5 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро к этому времени стоил 105,77 руб. (+1,01 рубля).

- Нобелевская премия по литературе присуждена норвежскому писателю Юну Фоссе "за его новаторские пьесы и прозу, которые дают голос невыразимому".

- Российским чемпионам ОИ выплатят по 500 тыс. руб. за вынужденный пропуск Игр. Глава ОКР Станислав Поздняков сообщил, что для серебряных медалистов предусмотрены выплаты по 350 тыс. руб., для бронзовых - по 250 тыс. Речь идет о действующих спортсменах.

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