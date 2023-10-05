Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:34

Запорожскую АЭС могут перевести в разряд действующих объектов в 2024 году

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Запорожская АЭС может перейти в разряд действующих объектов в следующем году, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

"Думаю, что в следующем году по мере развития ситуации мы будем искать варианты и возможности перевода этого объекта в разряд действующих", - сказал Лихачев в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

Он отметил, что безопасная работа станции будет обеспечена.

По его словам, сейчас на станции все стабильно, блоки находятся в режиме "остановов".

"Ближайших перспектив запуска - мы их не видим в силу просто обостренной военно-политической обстановки", - сказал Лихачев.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, у нее шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности России. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

Алексей Лихачев Росатом Запорожская АЭС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Финляндию из Ленобласти не впустили 82 легковушки с номерами РФ с 16 сентября

ФНБ в сентябре уменьшился на 55,3 млрд рублей до 13,65 трлн рублей

ФНБ в сентябре уменьшился на 55,3 млрд рублей до 13,65 трлн рублей

ФАС постарается "не переборщить" с регуляторными действиями на топливном рынке

Банк России готовит рекомендации по созданию стратегий устойчивого развития

Банк России готовит рекомендации по созданию стратегий устойчивого развития

Информационные ресурсы ГИБДД возобновили работу после сбоя

Информационные ресурсы ГИБДД возобновили работу после сбоя

В Ереване не связывают трудности с поставками коньяка в Россию с политикой

ФАС потребовала от нефтяников и независимых АЗС снизить цены на топливо

ФАС потребовала от нефтяников и независимых АЗС снизить цены на топливо

Бжания заявил, что в Абхазии появится пункт постоянного базирования ВМФ России

Военная операция на Украине

Шойгу заявил о формировании девяти резервных полков для СВО

Шойгу заявил о формировании девяти резервных полков для СВО
Военная операция на Украине

Дроны оставили без света большую часть Суджанского района Курской области

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });