Запорожскую АЭС могут перевести в разряд действующих объектов в 2024 году

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Запорожская АЭС может перейти в разряд действующих объектов в следующем году, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

"Думаю, что в следующем году по мере развития ситуации мы будем искать варианты и возможности перевода этого объекта в разряд действующих", - сказал Лихачев в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

Он отметил, что безопасная работа станции будет обеспечена.

По его словам, сейчас на станции все стабильно, блоки находятся в режиме "остановов".

"Ближайших перспектив запуска - мы их не видим в силу просто обостренной военно-политической обстановки", - сказал Лихачев.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, у нее шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности России. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").