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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Гендиректор МАГАТЭ сообщил об обещании Зеленского не обстреливать ЗАЭС

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил Guardian, что президент Украины Владимир Зеленский заверил его, что они не будут обстреливать Запорожскую АЭС.

"Президент Зеленский лично заверил меня, что они не будут напрямую бомбить или обстреливать ее", - заявил Гросси.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

Запорожская АЭС Владимир Зеленский МАГАТЭ Рафаэль Гросси Украина
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