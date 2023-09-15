В МАГАТЭ считают пока достаточным запас воды для охлаждения реакторов ЗАЭС

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Воды для охлаждения реакторов на Запорожской АЭС в текущих условиях хватит еще на несколько месяцев, заявил через пресс-службу глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.

"После потери Каховского водохранилища были предприняты действия для стабилизации водных ресурсов станции, которых на данный момент достаточно для удовлетворения потребностей в охлаждении на несколько месяцев в текущих условиях", - считает он.

Говоря о сложностях, с которым сталкивается АЭС, он отметил, что эксперты МАГАТЭ, находящиеся на станции, сообщали об активизации боевых действий близ этого объекта.

Каховская ГЭС была разрушена в ночь на 6 июня. Это привело к неконтролируемому сбросу воды ниже по течению Днепра - из Каховского водохранилища, которое расположено на территории Херсонской и Запорожской областей.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года.