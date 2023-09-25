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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:09

Глава МАГАТЭ считает по-прежнему очень нестабильной ситуацию на ЗАЭС

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - На Запорожской АЭС сохраняется нестабильная обстановка, но МАГАТЭ оттуда не уходит, заявил на генеральной конференции агентства его руководитель Рафаэль Гросси.

"Мы продолжаем нашу работу на ЗАЭС, как вы можете видеть из почти ежедневных сводок оперативной информации о ситуации на станции - она остается очень, очень нестабильной", - сказал он.

Гросси напомнил, что за прошедший год десять раз прошла ротация дежурящих на станции экспертов МАГАТЭ в сфере безопасности. Он отметил, что МАГАТЭ направило в общей сложности 53 миссии - более чем 100 сотрудников агентства - на все пять основных ядерных объектов Украины.

"Мы продолжаем работу, мы никуда не уходим", - резюмировал Гросси.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, у нее шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности России. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

Запорожская АЭС МАГАТЭ Росэнергоатом Рафаэль Гросси Росатом Украина
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