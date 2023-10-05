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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

В Минсельхозе повысили до 135 млн т прогноз сбора зерна в России в этом году

Экспорт продукции АПК в этом году превысит $45 млрд

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Минсельхоз повысил до 135 млн тонн прогноз сбора зерна в России в этом году с прежней оценки в 130 млн тонн. Прогноз сбора пшеницы повышен до 90 млн тонн с 78 млн тонн.

Новый прогноз глава ведомства Дмитрий Патрушев огласил на пленарном заседании агропромышленной выставки "Золотая осень-2023".

Экспорт продукции АПК в этом году превысит $45 млрд, продолжил он. В 2022 году экспорт составил $41,6 млрд.

Ранее на этой же выставке премьер-министр Михаил Мишустин сказал, что сбор зерна в стране в этом году не достигнет рекорда прошлого года, но он все равно будет весомым - около 130 млн тонн.

"Рекордного урожая зерновых, как в прошлом году (157,7 млн тонн - ИФ), не ожидаем. Но результат все равно - весомый. По предварительным данным - уборочная кампания еще не везде завершена - планируем собрать около 130 млн тонн", - сказал он.

Премьер-министр подчеркнул, что собранного зерна "хватит и для внутреннего рынка, и для выполнения обязательств перед нашими партнерами".

По его словам, положительная динамика отмечается по объемам производства картофеля, фруктов и овощей - особенно в теплицах.

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Дмитрий Патрушев Минсельхоз Михаил Мишустин
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