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Минсельхоз РФ может повысить прогноз экспорт зерна в этом сельхозгоду

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ сохраняет прогноз экспорта зерна из России в этом сельхозгоду (июль 2022-июль 2024 гг.) на уровне 55 млн тонн, но не исключает его повышения.

"В этом году мы планируем экспортировать с учетом наших видов на урожай порядка 55 млн тонн. Эта цифра может быть скорректирована в сторону увеличения. Если мы будем видеть, что у нас прогнозы по объемам зерна растут, мы скорректируем цифру по объемам экспорта", - заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев журналистам в Омской области в четверг.

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Минсельхоз РФ
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