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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:19

ИКАР в очередной раз повысил прогноз сбора пшеницы в РФ в 2023 году

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) в очередной раз повысил прогноз сбора зерна в РФ в этом год и экспорта в 2023/2024 сельхозгоду.

Как сообщил "Интерфаксу" генеральный директор ИКАР Дмитрий Рылько, новый прогноз урожай пшеницы -- 91 млн тонн, всего зерна - 140 млн тонн. Прежняя оценка составляла 89,5 млн и 139 млн тонн соответственно.

Экспортный потенциал по пшенице в этом сельхозгоду (июль 2023-июнь 2024 гг.) прогнозируется в 49,5 млн тонн, всего зерна - в 64 млн тонн. Ранее эти показатели составляли 48,5 млн и 63 млн тонн соответственно.

ИКАР
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