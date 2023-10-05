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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Трем бывшим лидерам НКР предъявлены обвинения по 7 статьям УК Азербайджана

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Бывшим главам лидерам непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Аркадию Гукасяну, Бако Саакяну, бывшему спикеру парламента НКР Давиду Ишханяну предъявлены обвинения по семи статьям Уголовного кодекса Азербайджана.

Как сообщила Служба государственной безопасности Азербайджана, им вменили терроризм с повторным использованием оружия и взрывчатки организованной преступной группировкой, финансирование терроризма, проведение учений с целью терроризма, незаконный оборот оружия и взрывчатки, создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп.

Всех троих арестовали на четыре месяца.

3 октября о задержании Гукасяна, Саакяна и Ишханяна сообщали азербайджанские СМИ.

Ранее 5 октября стало известно, что бывшему президенту НКР Араику Арутюняну предъявлены обвинения по девяти статьям Уголовного кодекса Азербайджана. Он также арестован.

Азербайджан Давид Ишханян Бако Саакян Араик Арутюнян Аркадий Гукасян Нагорный Карабах
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