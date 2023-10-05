Трем бывшим лидерам НКР предъявлены обвинения по 7 статьям УК Азербайджана

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Бывшим главам лидерам непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Аркадию Гукасяну, Бако Саакяну, бывшему спикеру парламента НКР Давиду Ишханяну предъявлены обвинения по семи статьям Уголовного кодекса Азербайджана.

Как сообщила Служба государственной безопасности Азербайджана, им вменили терроризм с повторным использованием оружия и взрывчатки организованной преступной группировкой, финансирование терроризма, проведение учений с целью терроризма, незаконный оборот оружия и взрывчатки, создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп.

Всех троих арестовали на четыре месяца.

3 октября о задержании Гукасяна, Саакяна и Ишханяна сообщали азербайджанские СМИ.

Ранее 5 октября стало известно, что бывшему президенту НКР Араику Арутюняну предъявлены обвинения по девяти статьям Уголовного кодекса Азербайджана. Он также арестован.