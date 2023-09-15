Песков назвал непростым расследование крушения самолета с Пригожиным

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле не считают, что расследование авиакатастрофы, в которой погиб предприниматель Евгений Пригожин, идет медленно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, абсолютно не считают" , - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

"Это непростое расследование, непростое происшествие", - добавил представитель Кремля.

Он отметил, что "расследование идет". "Поэтому давать какие-то комментарии было бы преждевременно", - заявил Песков.

Как сообщалось, Пригожин был в числе пассажиров, погибших 23 августа в результате крушения частного самолета Embraer Legacy, который летел из Москвы в Санкт-Петербург.

СКР возбудил по факту инцидента уголовное дело по статье 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Также сообщалось, что расследованием авиакатастрофы занимается специальная комиссия Росавиации.