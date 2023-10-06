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Циклон принесет похолодание на всю территорию европейской части России

Циклон принесет похолодание на всю территорию европейской части России
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Понижение температуры из-за циклона прогнозируется на всей территории европейской части России, устойчивое тепло сохранится только на юге западной Сибири - в самых густонаселенных районах азиатской части страны, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Холодный воздух обуславливает существенное понижение температуры на всей территории европейской части страны. Значительные изменения прогнозируются в Поволжье и на Урале. Это связано с тем, что циклон уходит на восток", - сказал он.

По его словам, очень значительные изменения температуры прогнозируются в Поволжье. Так, в предстоящие выходные в Башкортостане, в Оренбургской области температура будет от плюс 12 до плюс 17 градусов.

"Затем начинается постепенное понижение температуры, во вторник температура будет такая - ночью около нуля, а днем от плюс 5 до плюс 8 градусов", - добавил метеоролог.

Аналогичная ситуация будет на Урале. Если сейчас там температура на 4 градуса выше нормы, то к середине недели она будет ниже нормы на 2 градуса. Так, в Челябинской, Свердловской областях в выходные около плюс 15 - плюс 16 градусов, теплая погода будет и в понедельник, "а затем начинается понижение температуры, ночью уже будет от нуля до плюс 5, а днем плюс 7 - плюс 9 градусов, а к середине недели будут заморозки".

Понижение температуры также будет на юге. В Ростовской области уже в ближайшие дни прогнозируются заморозки. В Краснодарском крае с понедельника в континентальных районах температура понизится до плюс 15 - плюс 16 градусов, на черноморском побережье - плюс 17 - плюс 19 градусов. При этом, температура воды в первой половине следующей недели будет выше, чем температура воздуха и будет около 21-22 градуса, поэтому "курортный сезон продолжается".

Понижение температуры будет и в Крыму, там днем 8 октября и в течение суток 9 октября ожидается резкое изменение погоды - начнется сильный и очень сильный дождь, ветер 20-25 м/с с порывами до 27 м/с. А 9 октября там понизится температура на 8-9 градусов, ночью будет от плюс 2 до плюс 7, а днем до плюс 15 градусов.

По словам Вильфанда, "неизменно комфортная погода" будет в самых густонаселенных районах азиатской части страны - Алтайский край, Кемеровская, Томская, Новосибирская области, самый юг Красноярского края, Хакасия. Там температура будет в диапазоне от плюс 15 до плюс 18 градусов в выходные и в первой половине недели

"Связано это с тем, что стационарный антициклон, который установился в районе Байкала, обусловливает перенос теплых воздушных масс из Центральной Азии и даже Ближнего Востока. Поэтому, в этих регионах температура на 4-6, а к середине недели на 8 градусов будет выше нормы", - уточнил он.

"Очень сложная" погода, по прогнозам, будет в Приморье, где ожидаются сильные осадки и усиление ветра до 20-24 м/с, и на Сахалине, где "мощнейшие осадки приведут к тому, что реки выйдут из берегов".

Гидрометцентр Поволжье Роман Вильфанд Сибирь
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