Местами в Москве выпало до четверти месячной нормы осадков

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - До четверти месячной нормы осадков зафиксировано в отдельных районах столицы; осадки прогнозируются до конца дня, порывы ветра местами могут достигать 20 м/с, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

"Наибольшее количество осадков зафиксировано сегодня в районе Волоколамского шоссе (Северо-Западный административный округ) – 17 мм, это почти четверть месячной нормы. Другие округа-рекордсмены – Северо-Восточный (10 мм), Северный (9 мм) и Юго-Западный (8 мм)", - говорится в сообщении.

Осадки сохранятся до конца дня, отметили в пресс-службе.

"В отдельных районах города фиксируются порывы ветра, достигающие 20 м/с. Просим горожан воздержаться от пребывания на улице в непогоду. Если это невозможно, быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.