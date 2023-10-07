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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:46

Медведев упрекнул США за невнимательность к палестино-израильскому конфликту

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что начало боестолкновений между ХАМАС и Израилем в день 50-летия начала войны Судного дня - событие, которое можно было ожидать, и именно этой проблемой надо было заниматься США и их союзникам.

"Конфликт между Израилем и Палестиной длится десятилетия. И США там ключевой игрок", - написал Медведев в субботу в своем телеграм-канале.

Однако, по его словам, они "вместо активной работы над палестино-израильским урегулированием" занимаются сталкиванием двух близких народов России и Украины.

Он обвинил США в страсти "поджигать конфликты на планете", которую может остановить, по его словам, "видимо, только гражданская война на территории США".

Утром 7 октября палестинские боевики нанесли из сектора Газа ракетный удар по южным и центральным районам Израиля. Десятки палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из сектора Газа на территорию Израиля. По оценкам израильской полиции, до 60 боевиков сейчас действует в 14 районах Израиля. По последним данным, в Израиле в результате палестинских атак погибли не менее шести человек, ранения получили примерно 300 человек. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что нападение ХАМАС на Израиль означает войну, и объявил о мобилизации резервов.

Обострение палестино-израильского конфликта

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Ракеты, выпущенные палестинцами по ИзраилюСожженный израильский танк близ сектора ГазаЖитель израильского Ашкелона тушит горящие машины после ракетной атаки со стороны сектора ГазаЖители Ашкелона бегут в укрытие во время ракетного обстрела ИзраиляПалестинцы на захваченном израильском военном джипе на улицах сектора ГазаРакетный удар по южным и центральным районам Израиля утром 7 октябряИзраильский полицейские на улице АшкелонаЖилое здание в израильском Ашкелоне после ракетной атакиЖители сектора Газа держат номерной знак от израильской военной техники
Ракеты, выпущенные палестинцами по Израилю
Биньямин Нетаньяху Дмитрий Медведев Израиль ХАМАС США сектор Газа
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