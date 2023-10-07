ЦАХАЛ отбил у ХАМАС свою военную базу

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Израильские военные вернули контроль над военной базой Реим на юге страны, передает Times of Israel.

Ранее в субботу бойцы из радикальной палестинской группировки ХАМАС захватили контроль над этой базой.

В ЦАХАЛ также сообщили, что израильские военные ведут бои с ХАМАС в 22 различных локациях на юге Израиля. Кроме того, ВВС атаковали два объекта ХАМАС в секторе Газа.

По данным газеты "Едиот ахронт", звуки сирены, предупреждающей об очередной палестинской ракетной атаке, слышны в центральной части Израиля, и также слышно, как работает система ПРО "Железный купол".

Утром 7 октября из сектора Газа были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Десятки палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из сектора Газа на территорию Израиля. В ХАМАС сообщили, что захватили большое число израильтян, включая высокопоставленных военных.

В свою очередь армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи" в связи с масштабными атаками ХАМАС, а истребители ВВС Израиля атаковали объекты в секторе Газа. Также военные сообщили, что израильские ВМС уничтожили десятки боевиков, пытавшихся проникнуть в Израиль морским путем.

В результате нападения ХАМАС в Израиле погибли более 100 человек, ранения получили свыше 800. В свою очередь жертвами ответных израильских ударов по сектору Газа, по палестинским данным, стали около 200 человек, более 1,6 тыс. получили ранения.