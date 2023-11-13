Правительство предложило на 80% увеличить финансирование разработок в области ИИ

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Правительство предложило увеличить финансирование исследований в области искусственного интеллекта (ИИ; AI - artificial intelligence) на 1,260 млрд рублей, или на 80% в 2024 году, следует из поправок в проект федерального бюджета, с которыми ознакомился "Интерфакс".

Поправки 13 ноября одобрил думский комитет по бюджету.

"Увеличение средств на цели финансирования мероприятий в сфере искусственного интеллекта, это поручение президента РФ, просьба поддержать", - сказала замминистра финансов Ирина Окладникова.

Согласно тексту поправок, на финансирование в 2024 году деятельности исследовательских центров в сфере искусственного интеллекта, в том числе в области "сильного" искусственного интеллекта (ИИ общего назначения, Artificial General Intelligence, AGI - ИФ), систем доверенного искусственного интеллекта (Тrustworthy AI - ИФ) и этических аспектов применения искусственного интеллекта будет направлено 2 млрд 839 млн рублей, в то время как в первоначальной редакции проекта бюджета предполагалось выделить 1 млрд 579 млн рублей.

Также, по словам Окладниковой, в 2024 году будет увеличено финансирование на проведение мониторинга создания и результатов применения технологии искусственного интеллекта.

Доверенный искусственный интеллект (Тrustworthy AI) - это концепция, которая подразумевает, что ИИ разрабатывается и используется таким образом, чтобы быть надежным, прозрачным, этичным и соответствовать законодательству. Основной целью доверенного ИИ является создание систем, которые могут быть доверены людьми и не нанесут вреда им или окружающей среде. Сильный искусственный интеллект (Strong AI) относится к ИИ, который может действовать так же, как человек. Этот уровень ИИ предполагает наличие способности к самообучению.

В начале ноября ЦБ опубликовал консультативный доклад, в котором заявил, что намерен поддержать развитие AI на финансовом рынке, и предложил законодательные методы регулирования. По мнению регулятора, нужно уделить внимание двум новым законодательным направлениям: ответственность за вред, причиненный в результате применения технологии, и защита авторских прав.

Регулятор также указал на два законопроекта, которые уже находятся на рассмотрении в Госдуме и которые на данном этапе могут помочь в регулировании ИИ: законопроект № 992331-7, который устанавливает порядок обезличивания персональных данных для операторов, не являющихся государственными органами, и законопроект № 404786-8, который дает возможность финансовым организациям при аутсорсинге функций, связанных с использованием облачных услуг, передавать для обработки информацию, составляющую банковскую тайну.

"Проработка указанных вопросов позволит создать прозрачную правовую среду для разработчиков ИИ, что придаст импульс созданию и внедрению новых решений на основе ИИ", - говорилось в докладе ЦБ.