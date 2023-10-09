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Минэкономразвития назвало санкции главной причиной снижения производительности труда

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Снижение производительности труда в России в 2022 году на 3,6% объясняется санкциями против российского экспорта, прежде всего ограничениями на поставки газа по трубопроводам, а также "отрезанием" от импорта ряда секторов реального сектора, сообщил журналистам представитель Минэкономразвития.

ЭкономикаРосстат сообщил о падении производительности труда в стране в 2022 году на 3,6%Читать подробнее

"Снижение производительности труда, прежде всего, объясняется снижением ВВП в 2022 году (ВВП снизился на 2,1% - ИФ) на фоне беспрецедентных санкций. Важно, что при этом ситуация на рынке труда оставалась стабильной: численность занятого населения увеличилась на 0,4%, до уровня 72 млн человек, а уровень безработицы снизился до 3,9% в среднем за 2022 год", - отметили в Минэкономразвития.

"Основное влияние в снижение производительности труда в целом внесла оптовая и розничная торговля, которая первая на себе ощутила влияние ограничений доступа на внешние рынки. Ключевые факторы в части оптовой торговли - введение недружественными странами экспортных ограничений на российские товары. Наибольший вклад - сокращение экспорта природного газа по трубопроводам", - пояснили в министерстве основную причину снижения производительности труда.

"Санкции оказали негативное влияние в краткосрочном периоде на производительность в розничной торговле. Также снижение продемонстрировали именно отрасли, которые оказались "отрезанными" от мировых рынков наших бывших партнеров - отрасли реального сектора: обрабатывающие производства, транспортировка и хранение, информация и связь", - добавили в Минэкономразвития.

При этом в министерстве отметили, что в 2022 - начале 2023 года компании в этих отраслях прошли период адаптации к новым условиям и уже в 2023 году в них ожидается рост производительности труда.

В министерстве также обратили внимание, что оценка эффективности средних и крупных предприятий с выручкой от 400 млн руб. базовых несырьевых отраслей экономики (АПК, обрабатывающие производства, строительство, транспортировка и хранение, оптовая и розничная торговля), которая проводится в рамках реализации нацпроекта "Производительность труда" на основе данных ФНС России, показала рост по итогам 2022 года на 2,3%.

"Поэтому Минэкономразвития готовит предложение о расширении с 2024 года охвата нацпроекта "Производительность труда" на новые отрасли. Это позволит повысить эффективность производств, сокращать потери предприятий, а значит зарабатывать им больше, даже при условии дефицита кадров", - заявили в министерстве.

Росстат 6 октября сообщил, что производительность труда в стране в 2022 году снизилась на 3,6% - это падение стало максимальным с 2009 года, когда она упала на 4,1%. В 2021 году производительность труда выросла на 3,7%, в 2020 году - снизилась на 0,4%, в 2019 году - выросла на 2,4%.

Максимальное падение производительности труда в 2022 году был зафиксировано в сфере оптовой и розничной торговли - на 12,9%. В обрабатывающих производствах производительность труда в 2022 году снизилась на 3,3%, в сфере добычи полезных ископаемых - на 3,4%, в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов - на 7,0%. В сфере транспортировки и хранения снижение производительности труда в 2022 году составило 4,5%, в сфере связи - 2,8%.

Среди отраслей рост производительности труда в 2022 году был зафиксирован только в сельском, лесном хозяйстве - на 8,7%, строительстве - на 1,8%, в сфере гостиниц и общественного питания - на 1,3%, в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром - на 0,8%.

Минэкономразвития Росстат ФНС
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