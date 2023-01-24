Глава СПЧ выступил против лишения гражданства и собственности уехавших из РФ

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Председатель Совета при президенте РФ по правам человека Валерий Фадеев заявил, что СПЧ не приветствует призывы лишить гражданства и собственности тех, кто уехал за границу и выступает против действий России; по его словам, это противоречит Конституции РФ.

"Есть горячие головы, в том числе и депутаты Государственной думы, которые говорят, что надо бы жестче наказывать тех, кто выступает против России, против действий России, тех, кто уехал за границу. Депутаты имеют право на то, чтобы принять любые законы, только эти законы не должны противоречить Конституции", - сказал Фадеев на заседании СПЧ во вторник.

"Когда раздаются призывы, например, лишить гражданства некоторых противников, врагов России, мы не должны с этим согласиться, потому что есть Конституция, и она напрямую не позволяет никого лишать гражданства. Раздаются горячие голоса лишить собственности, мы не можем это приветствовать", - отметил председатель Совета.

По его словам, нельзя лишить собственности человека вне закона. "Наоборот, в это непростое время надо соблюдать те законы, которые есть в РФ", - заявил Фадеев.

Глава Совета отметил, что СПЧ продолжит работу, связанную с отстаиванием Конституции как основы правопорядка в России.