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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:02

В Кремле заявили об отсутствии в РФ угроз для решивших вернуться россиян

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Гражданам России, уехавшим из страны за последнее время, в том числе в Израиль, на родине ничего не может угрожать, заявили в Кремле.

"Послушайте, граждане Российской Федерации живут во многих странах мира, и Российская Федерация - это их родина. Как родина может угрожать?" - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос, ничего ли не угрожает россиянам, уехавшим в Израиль с начала СВО и во время мобилизации, не будут ли их преследовать в стране.

Реагируя на уточнение о возможном возвращении Анатолия Чубайса и Аркадия Воложа, он сказал: "Давайте так, мы с вами о гражданах говорим, о наших в целом. Здесь можно сказать только это".

Дмитрий Песков Израиль
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