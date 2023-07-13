Путин предложил создать нацпроект по формированию экономики данных

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в четверг на пленарной сессии Форума будущих технологий предложил в течение года разработать национальный проект по формированию экономики данных до 2030 года.

Президент подчеркнул, что речь не только о том, чтобы консолидировать существующие инструменты поддержки развития цифровой экономики, искусственного интеллекта и высокотехнологичных проектов, включая "дорожные карты" по развитию квантовых технологий, о которых речь идет на форуме, а также разработки в сфере квантовых технологий, которые сегодня ведут компании с государственным участием.

"Нужно выстроить именно целостный механизм создания и повсеместного внедрения передовых разработок. Это, на самом деле, касается всех технологий и сфере жизни, безусловно. Мы много об этом говорим и постепенно двигаемся, решаем эти вопросы, но нужно максимально форсировать эту работу, в том числе по такому направлению, как формирование экономики данных", - отметил Путин.

По его словам, в этом вопросе "значимо все: исследования, подготовка кадров на всех уровнях образования, формирование условий для выпуска и тестирования пилотных образцов продукции, спрос на отечественные продукты и сервисы в области вычислений и работы с данными, а также гибкое регулирование и поддержка производства".

"При этом принципиально важно системно смотреть на следующий технологический уклад, создавать отрасли и рынки будущего. Именно в такой логике построен нацпроект по развитию беспилотных авиационных систем", - сказал Путин.

Он попросил, "как и договаривались", утвердить нацпроект по беспилотным авиационным системам до 1 сентября 2023 года.

По словам президента, новый национальный проект по формированию экономики данных должен коснуться всех этапов и уровней работы.

Первым он назвал сбор данных, в том числе высокочувствительные датчики, включая квантовые сенсоры, которые повышают точность позиционирования объектов.

"Второе - это передача данных, развитие систем связи. Не только текущего, но и последующих поколений, которые, по прогнозам, смогут передавать информацию в режиме реального времени, что критически необходимо для развития робототехники, систем беспилотного транспорта и автоматизации городской среды", - пояснил президент.

Третьим пунктом президент назвал необходимость развития суверенной инфраструктуру для вычислений и хранения данных внутри страны. Он пояснил, что речь об отечественных облачных платформах и центрах обработки данных, а также о вычислительных мощностях собственного производства.

Четвертое - это безопасность данных. Путин подчеркнул, что необходимо продолжить работу над технологиями квантовых коммуникаций и квантового шифрования. Пятым президент назвал суверенные и национальные протоколы работы с данными. Шестым - алгоритмы обработки и анализа данных, включая решения в области искусственного интеллекта, а также отечественное программное обеспечение. Кроме того, важно иметь национальные хранилища кода.

"Наличие таких национальных инструментов гарантирует суверенность данных, существенно уменьшает зависимость от иностранных поставщиков и повысит контроль над критической инфраструктурой", - заключил Путин.