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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

Правозащитнику Орлову запросили штраф в 250 тыс. руб. за дискредитацию армии

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Гособвинение попросило назначить штраф в 250 тысяч рублей правозащитнику, бывшему члену правления ликвидированного общества "Международный "Мемориал" (признано в России иноагентом) Олегу Орлову, обвиняемому в повторной дискредитации Вооруженных сил России, сообщили в Головинском суде Москвы.

В суде продолжаются прения сторон.

После обвинения следует стадия выступления защиты. Затем Орлов получит право на последнее слово, после чего суд удалится в совещательную комнату для постановления приговора.

Орлову вменяются действия, направленные на дискредитацию использования ВС России, совершенные лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года (ч. 1 ст. 280.3 УК).

Претензии следствия к Орлову связаны с публикацией текста в одной из социальных сетей. До этого правозащитник дважды привлекался к административной ответственности и был оштрафован за дискредитацию армии.

Орлов вины не признает.

Дело Орлова рассматривается в суде с июня. Общественным защитником на процессе выступил главный редактор "Новой газеты", лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов (признан в России иноагентом).

Дмитрий Муратов Мемориал Новая газета Головинский суд Олег Орлов
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