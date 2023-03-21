Олега Орлова из "Мемориала" отпустили из СК под подписку о невыезде

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Бывший член правления ликвидированного общества "Международный "Мемориал" (признан в РФ НКО-иноагентом) Олег Орлов, обвиняемый в повторной дискредитации российской армии, сообщил, что в отношении него следствием избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

"Сейчас я переведен из статуса подозреваемого в статус обвиняемого. Избрана мера пресечения - подписка о невыезде", - сказал Орлов журналистам на выходе из Следственного отдела СКР Тверского района Москвы.

Ранее во вторник представители "Мемориала" сообщили о возбуждении в отношении Орлова уголовного дела о повторной дискредитации российских ВС РФ (ч.1 ст. 280.3 УК РФ).

Орлов также сообщил журналистам, что основанием для возбуждения дела стала публикация на его странице в социальной сети его собственной статьи в одном из французских изданий.