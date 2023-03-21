Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:14

Олега Орлова из "Мемориала" отпустили из СК под подписку о невыезде

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Бывший член правления ликвидированного общества "Международный "Мемориал" (признан в РФ НКО-иноагентом) Олег Орлов, обвиняемый в повторной дискредитации российской армии, сообщил, что в отношении него следствием избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

"Сейчас я переведен из статуса подозреваемого в статус обвиняемого. Избрана мера пресечения - подписка о невыезде", - сказал Орлов журналистам на выходе из Следственного отдела СКР Тверского района Москвы.

Ранее во вторник представители "Мемориала" сообщили о возбуждении в отношении Орлова уголовного дела о повторной дискредитации российских ВС РФ (ч.1 ст. 280.3 УК РФ).

Орлов также сообщил журналистам, что основанием для возбуждения дела стала публикация на его странице в социальной сети его собственной статьи в одном из французских изданий.

Олег Орлов Мемориал СКР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: вторник, 21 марта

Контейнерные ж/д операторы сообщили, что ограничений транзита в РФ грузов через Турцию нет

Москва и Пекин подчеркнули, что отношения стран не являются военным союзом

Москва и Пекин подчеркнули, что отношения стран не являются военным союзом

Москва и Пекин обеспокоены планами Японии сбросить в океан радиоактивную воду с "Фукусимы"

Путин пообещал реакцию Москвы в случае поставок Киеву снарядов с обедненным ураном

Путин пообещал реакцию Москвы в случае поставок Киеву снарядов с обедненным ураном

РФ и КНР поставили задачу кратно нарастить сотрудничество в восьми сферах

В Кремле сомневаются, что Си Цзиньпин может позвонить Зеленскому сегодня или завтра

В Кремле сомневаются, что Си Цзиньпин может позвонить Зеленскому сегодня или завтра

РФ и Китай согласовали почти все параметры договоренности о газопроводе "Сила Сибири 2"

РФ и Китай согласовали почти все параметры договоренности о газопроводе "Сила Сибири 2"

Россия продлит сокращение добычи нефти на 500 тысяч б/с до июня

Россия продлит сокращение добычи нефти на 500 тысяч б/с до июня

На одного из экс-руководителей "Мемориала" завели дело о повторной дискредитации ВС РФ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });