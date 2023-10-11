Песков заявил о непропорциональном использовании силы на Ближнем Востоке

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Необходимо остановить террористические вылазки, непропорциональное использование силы на Ближнем Востоке и обеспечить гуманитарные потребности населения в Газе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В среду "на полях" Российской энергетической недели Пескова спросили о возможной роли России в урегулировании палестино-израильского конфликта.

"Пока преждевременно говорить о роли в урегулировании непосредственно, потому что конфликт находится в стадии "горячей войны". Ситуация тревожная, она потенциально очень опасна последствиями гуманитарного характера, нужно остановить и террористические вылазки, нужно остановить непропорциональное использование силы, нужно обеспечить минимальные потребности населения в Газе", - сказал Песков журналистам.

Он подчеркнул, что сейчас этот район полностью закрыт, там наблюдается нехватка медикаментов, мест в госпиталях, и это уже сейчас приводит к серьезным гуманитарным проблемам.

"После того как удастся вывести из фазы "горячей" войны, тогда уже наступит период поисков путей мирного урегулирования. По крайней мере, пути мирного урегулирования этой проблемы ищутся уже несколько десятилетий, и мы видим, что очень много было допущено ошибок. Эта ситуация и проистекает из тех ошибок, которые были допущены. Главное, проанализировать эти ошибки и не повторять их в будущем", - сказал Песков.

У Пескова уточнили, что может предложить Россия для урегулирования палестино-израильского кризиса.

"Сейчас главное остановить войну. Потому что пока идет война, конечно, говорить о каких-то инициативах очень сложно. Вряд ли возможно. Россия продолжает свои контакты и с израильской стороной, и с палестинской администрацией. Сейчас можно будет приветствовать любые усилия, которые помогут остановить войну, от кого бы эта инициатива ни исходила", - сказал Песков.