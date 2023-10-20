РЖД с начала года фиксируют рост грузооборота с четырьмя странами

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" с начала года фиксирует рост грузооборота с Китаем, Объединенными Арабскими Эмиратами, Турцией и Индией, заявил первый замглавы компании Сергей Павлов на сессии международного экспортного форума "Сделано в России".

Объем международных перевозок РЖД за 9 месяцев составил 415 млн тонн, из которых 325 млн тонн пришлось на экспорт, сообщил он.

"Основной у нас прирост - это грузооборот с дружественными странами, он вырос на 60%. Кто лидеры - Китай, ОАЭ, Турция и Индия. Некоторые направления растут кратно, например, с Индией в 2,5 раза вырос грузооборот, с Эмиратами - в 5 раз", - сказал Павлов.

Он также отметил, что "как и в прошлом, так и сейчас нет проблем никаких по взаиморасчетам за международные перевозки".