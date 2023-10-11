Путин назвал очевидным провалом США ситуацию на Ближнем Востоке

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Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин охарактеризовал нынешнюю ситуацию как провал политики США на Ближнем Востоке.

По итогам пленарного заседания международного форума "Российская энергетическая неделя" модератор ведущего межарабского телеканала Al Ghad Амро Абдель Хамид спросил у президента России, изменят ли США свою политику с учетом того, что ситуация на Ближнем Востоке является примером их провала.

"Я этого не знаю, это их нужно спрашивать. То, что это провал - это очевидная вещь", - сказал Путин.

При этом Путин воздержался от комментариев в связи со звучащими в Израиле призывами к палестинцам переместиться в Египет, напомнил, что они живут на исторически своей земле.

"Мне трудно давать какие-то оценки. Эта земля, на которой живут палестинцы, это их земля, исторически их земля. Тем более, здесь предполагалось создать независимое Палестинское государство", - сказал Путин в интервью модератору пленарного заседания Российской энергетической недели, отвечая на вопрос, как он относится к подобным призывам.

"На мой взгляд, это не то, что может вести к миру", - подчеркнул он.