Путин заявил, что США пренебрегли механизмами урегулирования на Ближнем Востоке

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - США пренебрегли механизмами урегулирования на Ближнем Востоке и попытались подменить его подачками палестинцам, заявил на РЭН-2023 президент Владимир Путин.

"В чем проблема на сегодняшний день? Созданы механизмы урегулирования, но Соединенные Штаты пренебрегли за последние несколько лет этими механизмами и решили отрегулировать все самостоятельно, не использовали эти механизмы и в последние годы ставку сделали на то, чтобы удовлетворить материальные потребности населения, проживающего на палестинских территориях", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании форума.

"По сути, попытались подменить решение фундаментальных политических проблем какими-то материальными подачками", - отметил он.

Путин признал важность решения социально-экономических проблем людей с низким уровнем жизни, однако напомнил, что Россия всегда говорила: этого недостаточно.

"Без решения фундаментальных политических вопросов, главным из которых является создание суверенного палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, невозможно решить проблему в целом. Тем не менее, ставка была сделана именно на это", - сказал он.

"Кроме этого, поселенческая политика, еще ряд составляющих привели в конечном итоге к такому взрыву насилия. То, что происходит, - это ужасно", - добавил президент.

"Палестинская проблема - в сердце каждого человека в этом регионе, да и, я думаю, в сердце каждого человека, кто исповедует ислам. Так жизнь сложилась, это очевидные вещи. И воспринимается все, что происходит не только сейчас, а на протяжении десятилетий, как проявление несправедливости, возведенной в какую-то невероятную степень", - отметил он.

Путин напомнил, что изначально, когда создавалось Государство Израиль, одновременно было принято решение о создании и палестинского государства.

"Израиль создан, как известно, а Палестина как самостоятельное и суверенное государство так и не состоялась в силу разных обстоятельств. Более того, часть земель, которую палестинцы считали всегда исконно палестинскими, занята Израилем в разное время и разными способами, но в основном, конечно, с помощью военной силы", - сказал президент.

10 октября Путин на переговорах с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани назвал палестино-израильский кризис ярким примером провала политики США, которые "пытались монополизировать урегулирование, но, к сожалению, не были озабочены поиском компромиссов, приемлемых для обеих сторон, а, наоборот, продвигали свои собственные представления о том, как это должно быть сделано, оказывали давление на обе стороны". По его словам, всякий раз это давление оказывалось без учета интересов палестинского народа.

11 октября на "Российской энергетической неделе" ас-Судани призвал Путина как лидера страны-участницы Совбеза ООН содействовать прекращению огня между ХАМАС и Израилем.