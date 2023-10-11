В конгрессе США заявили, что Египет предупреждал Израиль об атаке ХАМАС

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Власти Египта предупредили Израиль о потенциальной атаке движения ХАМАС за трое суток до ее начала, заявил член палаты представителей США Майкл Маккол.

"Мы знаем, что Египет за три дня до случившегося предупредил израильтян о том, что что-то подобное может произойти", - заявил Маккол журналистам после закрытого брифинга с администрацией Байдена, его слова приводит израильская газета Haaretz.

Маккол отметил, что не хочет вдаваться в подробности, однако он признает, что предупреждение было. По его словам, вопрос заключается в том, на каком уровне.

"Мы не совсем понимаем, как мы это пропустили. И мы не совсем понимаем, как Израиль это пропустил", - отметил конгрессмен.

Из сектора Газа 7 октября были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Затем группы палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из Газы на израильскую территорию и сумели на короткое время взять под контроль ряд населенных пунктов и даже - военных баз. В ответ армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи". Израильские власти официально заявили, что страна находится в состоянии войны.