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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

В конгрессе США заявили, что Египет предупреждал Израиль об атаке ХАМАС

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Власти Египта предупредили Израиль о потенциальной атаке движения ХАМАС за трое суток до ее начала, заявил член палаты представителей США Майкл Маккол.

"Мы знаем, что Египет за три дня до случившегося предупредил израильтян о том, что что-то подобное может произойти", - заявил Маккол журналистам после закрытого брифинга с администрацией Байдена, его слова приводит израильская газета Haaretz.

Маккол отметил, что не хочет вдаваться в подробности, однако он признает, что предупреждение было. По его словам, вопрос заключается в том, на каком уровне.

"Мы не совсем понимаем, как мы это пропустили. И мы не совсем понимаем, как Израиль это пропустил", - отметил конгрессмен.

Из сектора Газа 7 октября были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Затем группы палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из Газы на израильскую территорию и сумели на короткое время взять под контроль ряд населенных пунктов и даже - военных баз. В ответ армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи". Израильские власти официально заявили, что страна находится в состоянии войны.

Обострение палестино-израильского конфликта

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Ракетный удар по высотным зданиям в секторе ГазаРакета, выпущенная в сторону ИзраиляСожженный израильский танк близ сектора ГазаЖитель израильского Ашкелона тушит горящие машины после ракетной атаки со стороны сектора ГазаЖители Ашкелона бегут в укрытие во время ракетного обстрела ИзраиляПалестинцы на захваченном израильском военном джипе на улицах сектора ГазаРакетный удар по южным и центральным районам Израиля утром 7 октябряИзраильский полицейский на улице АшкелонаЖилое здание в израильском Ашкелоне после ракетной атакиЖители сектора Газа держат номерной знак от израильской военной техникиРакеты, выпущенные палестинцами по Израилю
Ракетный удар по высотным зданиям в секторе Газа
Хроника 07 – 11 октября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Майкл Маккол США ХАМАС Египет Конгресс США
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