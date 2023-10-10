Один человек погиб и один ранен при обстреле белгородского села

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух обстрелах с украинской стороны территории Краснояружского района.

"Сегодня дважды под обстрел ВСУ попало село Поповка Краснояружского района. К большому горю, в результате повторного обстрела погиб мирный житель. Снаряд прилетел в частный жилой дом, пожилой мужчина от полученных травм скончался на месте, его супруга получила тяжелые осколочные ранения", - написал глава региона в своем телеграм-канале во вторник.

Гладков отметил, что в настоящее время пострадавшую женщину скорая везет в больницу №2 в Белгороде, ей оказывается вся необходимая помощь.

Оперативные службы продолжат подворовый обход территории после завершения обстрела, отметил губернатор.