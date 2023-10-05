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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

ПВО сбила шесть дронов над Белгородом и областью

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Шесть беспилотников сбиты над Белгородом и Белгородской областью, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Над Белгородом и Белгородским районом наша система ПВО сбила шесть БПЛА", - написал он в своем телеграм-канале.

По словам губернатора, предварительно, пострадавших нет.

Министерство обороны РФ заявило, что в четверг около 23:30 мск над Белгородской областью были сбиты пять украинских беспилотников.

"Дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов над Белгородской областью", - говорится в сообщении министерства.

Ранее российское Минобороны сообщало о перехвате украинского дрона в Белгородской области около 22:00 мск.

Минобороны РФ Белгородская область
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