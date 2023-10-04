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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:09

Система ПВО ночью сбила 19 беспилотников над Белгородской областью

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке территории региона беспилотниками.

"Сегодня между 1:00 и 2:00 ночи сработала наша система ПВО над Белгородом, Белгородским районом и Корочанским районом. По предварительным данным, была атака беспилотников. Сбито, тоже по предварительным данным, порядка 19 объектов", - сказал глава региона в видео, выложенном на его странице в соцсети "Вконтакте".

Он отметил, что от падения обломков повреждено административное здание в областном центре, в селе Шишино в одном из домовладений выбиты окна, повреждены три автомобиля.

Белгородская область Вячеслав Гладков
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