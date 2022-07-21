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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:15

Минцифры предложило включить RuStore в список для предустановки на гаджеты

В перечне этот магазин приложений заменит Applist

Минцифры предложило включить RuStore в список для предустановки на гаджеты
Фото: Sean Gallup/Getty Images

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Минцифры предлагает включить отечественный магазин приложений RuStore, разработанный совместно с VK, в перечень программ, обязательных для предустановки на технические устройства, выпущенные в России и других странах ЕАЭС.

Такое проект постановления правительства опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

RuStore предлагается предустанавливать на смартфоны и планшеты вместо программы для доступа к социально значимым информационным ресурсам Applist, "поскольку функционал единого магазина приложений дублирует и расширяет возможности приложения Applist".

Соисполнителями документа указаны Минэкономразвития, Роспотребнадзор и ФАС.

В конце мая интернет-холдинг VK запустил бета-версию магазина RuStore, созданного в консорциуме с 10 российскими IT-компаниями и при поддержке Минцифры. Приложение доступно для мобильных устройств с операционной системой Android.

В середине мая также был запущен магазин приложений NashStore, созданный АНО "Цифровые платформы".

22 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о создании российского магазина приложений, который будет предустанавливаться на продающиеся в России гаджеты.

Минцифры RuStore VK правительство Applist NashStore
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