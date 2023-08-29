Предустановка RuStore на гаджеты будет обязательной даже при запрете от правообладателей ОС

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Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Предустановка российского магазина приложений RuStore на продаваемые в РФ устройства будет обязательной даже в случае запрета или ограничения со стороны правообладателя операционной системы или аффилированных структур.

Как сообщает пресс-служба правительства, это предусмотрено утвержденными кабмином дополнительными правилами предустановки на электронную технику отечественного единого магазина приложений.

"Такая норма позволит исключить случаи уклонения от предварительной установки RuStore со стороны изготовителей технически сложных товаров", - поясняется в сообщении.

Кроме того, правила предписывают изготовителям мобильных устройств обеспечить недискриминационное отображение на экране единого магазина приложений по сравнению с аналогичными программами других разработчиков, не менее благоприятные условия использования RuStore владельцами гаджетов, автоматическое обновление, сохранение единого магазина приложений после возврата к заводским настройкам и при техническом обслуживании электронных устройств.

В постановлении также уточняется, что версия предварительно установленного единого магазина приложений должна быть бесплатной для пользователей в момент первого включения и в процессе использования.

Отечественный магазин приложений RuStore был запущен в мае 2022 года. Его созданием занимался интернет-холдинг VK совместно с крупнейшими российскими IT-компаниями при поддержке Минцифры. RuStore входит в список программ, обязательных для предварительной установки на электронные устройства в 2023 и 2024 годах.

Новое постановление правительства также дополняет перечень классов программ для обязательной предустановки программами, основным назначением которых является проверка кодов маркировки товаров. Конкретные наименования таких приложений будут определены позднее.