Подписан закон о российском магазине приложений с обязательной предустановкой на гаджеты

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании российского магазина приложений, который будет предустанавливаться на продающиеся в России гаджеты. Документ размещён на официальном портале правовой информации.

"Законопроектом предлагается предусмотреть создание российского магазина приложений, который в обязательном порядке будет предустанавливаться на технические устройства. Одновременно в такой магазин приложений будет загружаться программное обеспечение, включенное в перечень, утверждаемый федеральным органом исполнительной власти", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В ней отмечается, что "предлагаемый подход позволит обеспечить без затрат федерального бюджета отказоустойчивость и бесперебойность оказания российским гражданам интернет-сервисов, частных и государственных услуг".