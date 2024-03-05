Разработчики ПО ждут от индустриальных центров компетенции пересмотра принципов

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Ассоциация разработчиков программного обеспечения "Руссофт" рассчитывает на пересмотр принципов работы индустриальных центров компетенции (ИЦК), их переориентацию на работу с российскими разработчиками ПО, заявил "Интерфаксу" президент "Руссофт" Валентин Макаров.

"Уже есть четкое понимание (у регуляторов - ИФ) о недостаточной эффективности действующей модели работы ИЦК, - сказал Макаров. - Есть письма с детальным анализом. Рассчитываем, что это найдет свое отражение в различных документах, в частности в новой стратегии Российского фонда развития IT (РФРИТ, в числе прочего предоставляет гранты для российских компаний-заказчиков на цифровую трансформацию производственных и управленческих процессов - ИФ)".

В результате, по словам Макарова, большую часть бюджетных инвестиций, выделенных по направлению ИЦК, получила не IT-отрасль, а компании-заказчики. При этом они привлекали IT-компании с рынка, но основной объем работ выполняли/выполняют самостоятельно или с помощью дочерних IT-компаний.

"Деньги получили корпорации (в том числе госкомпании - ИФ), - сказал Макаров журналистам в Москве во вторник. - Да, они тратят на импортозамещение. Но на свои ("заточенные" под конкретного заказчика - ИФ) разработки, а не на создание IT-продуктов. Через два года они снова будут просить денег - на развитие своих разработок, чтобы они технологически не устарели".

По мнению Макарова, низкая эффективность ИЦК заключаются в том, что они занимаются созданием IT-решений под себя, а не разработкой продуктов для рынка, и эти решения предназначены для импортозамещения "вчерашних", в лучшем случае, "сегодняшних" иностранных продуктов.

Ранее участники рынка отмечали, что в ряде ИЦК финансирование получают не рыночные игроки, а инсорсинговые компании - дочерние структуры больших холдингов.

"Это не развивает рынок российского ПО, - говорил в интервью "Интерфаксу" гендиректор разработчика решений для горнодобывающей промышленности, нефтегазовой отрасли "Цифра" Сергей Емельченков. - Те решения, которые они (инсорсинговые компании - ИФ) создадут для себя или для компании-заказчика, потом не уйдут на рынок. Как показывает не только российский, но и мировой опыт, есть мало инсорсинговых компаний, которые умеют продавать свои решения на открытый рынок".

В результате, по словам Макарова, разработка новых программных продуктов и прорывных технологий, предназначенных в том числе для импортозамещения иностранного софта, которую ранее (до 2022 года, когда было принято решение о создании ИЦК - ИФ) планировалось осуществлять в рамках Центров компетенций по развитию российского системного и прикладного ПО (ЦКР), осталась без госфинансирования.

"В итоге в 2023 году все средства РФРИТ, предназначенные для импортозамещения, были использованы ИЦК для финансирования особо значимых проектов (в 2022 году фонд выделил гранты на реализацию 15 проектов, в 2023-м - 9 особо значимых проектов), в то время как для финансирования проектов ЦКР РФРИТ вообще не было выделено средств (в 2022-м было профинансировано около 60 проектов, в 2023-м - 0)", - отмечается в материалах "Руссофт".

"Необходимо, чтобы те инвестиции, которые государство делает в индустрию для цифровой трансформации, для импортозамещения и для технологического суверенитета, были сделаны не только в потребителя (крупные коммерческие и госкомпании - ИФ), а сейчас это именно так, а были сделаны в индустрию, - подчеркнул Макаров. - Без таких инвестиций мы не сможем иметь продукты, решения конкурентные на глобальном рынке".

Как сообщалось, в середине 2022 года правительство приняло решение о формировании 35 ИЦК, в рамках которых планировало выделить из бюджета 37,1 млрд рублей до 2024 года на софинансирование импортозамещения зарубежного ПО.