Нарышкин заявил, что США нацелены сорвать наметившуюся позитивную динамику вокруг Сирии

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Вашингтон нацелен на срыв позитивной динамики, которая наметилась вокруг Сирии, заявил в четверг директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

"Яркий пример - Сирия. В администрации Байдена нацелены на срыв наметившейся позитивной динамики вокруг и внутри этой многострадальной страны, поэтому Вашингтон усиливает подпитку лояльных США экстремистских курдских и арабских формирований. Ведется работа по дестабилизации обстановки, в том числе через возможности ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация)", - сказал Нарышкин на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных спецслужб государств - участников СНГ.

Текст выступления был распространен пресс-бюро СВР.

Нарышкин отметил, что российская сторона "отчетливо видит тенденцию: как только в том или ином "проблемном" регионе наблюдаются признаки нормализации, англосаксы активизируют контакты с местными террористами и экстремистами".

"Джихадистам передается информация о местах дислокации и маршрутах передвижения сирийской армии и российских военных", - сказал директор СВР.

"Американская военная база "Эт-Танф", расположенная на границе Сирии, Иордании и Ирака, превратилась в настоящее "бандитское гнездо". Недавно там был создан американо-британский "совместный разведывательный комитет", а в действительности - штаб управления действиями игиловцев на юге Сирии и в регионе Дамаска", - добавил Нарышкин.