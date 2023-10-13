Шлейф от извергающегося вулкана Ключевской на Камчатке растянулся на 90 км

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Парогазовый шлейф с пеплом протянулся на 90 км от извергающегося Ключевского вулкана на Камчатке, сообщает в пятницу Камчатская группа наблюдения за вулканическими извержениями (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

"Продолжается вершинное эксплозивно-эффузивное извержение вулкана. Спутниковые данные KVERT показали, что парогазовый шлейф, содержащий некоторое количество пепла, простирается на 90 км к юго-востоку от вулкана. Высота вулканического облака около 5,5 км над уровнем моря. Выбросы пепла на высоту до 8 км над уровнем моря могут произойти в любой момент", - говорится в сообщении.

По данным KVERT, в настоящее время фиксируются: фонтанирование лавы в кратере на высоту до 300 м над его кромкой, излияние лавового потока по Апахончичскому желобу, яркая термальная аномалия.

Как сообщалось, Ключевской вулкан начал извергаться в июне текущего года. До этого извержение вулкана происходило с осени 2020 года до августа 2021 года.

Для Ключевского установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации, что означает, что пепел может представлять угрозу для низко летящих воздушных судов.

Ключевской - действующий вулкан на востоке Камчатки, его высота составляет 4,85 тыс. м. Он находится в 360 км от Петропавловска-Камчатского, на его склоне в 30 км от вершины расположен поселок Ключи. Ключевской является одним из самых активных вулканов мира.