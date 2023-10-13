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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:09

Минцифры держит на контроле все случаи отказа айтишникам в отсрочке от призыва

Минцифры держит на контроле все случаи отказа айтишникам в отсрочке от призыва
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Минцифры заверяет, что держит на контроле и решает все поступающие в министерство вопросы, связанные с отказом военкоматов IT-специалистам в отсрочке от срочной службы, на которую они имеют право.

"СМИ сообщают о единичных случаях отказов военкоматов в отсрочке от срочной службы ИТ-специалистам. В связи с этим напоминаем, что работает горячая линия. Все вопросы находятся на контроле и решаются Минцифры в ручном режиме максимально оперативно", - заявили в ведомстве.

По данным Минцифры, известные случаи отказа связаны с тем, что: компания не внесла специалиста в списки или ошиблась в данных, либо данные подали только в весенний призыв, а в осенний - забыли, либо специалист поменял военкомат, когда списки уже были поданы, а также с тем, что специалист поменял место работы, и новый работодатель не успел подать списки.

В случае, если IT-специалист получил отказ от отсрочки от армии, необходимо направить на почту help@digital.gov.ru его ФИО, название компании, номер заявления на Госуслугах, изложить суть проблемы, а также указать мобильный телефон для связи и фото повестки (обязательно, без неё обращение не рассматривается).

"Еще раз обращаем внимание компаний и специалистов. Важно придерживаться установленных правил: вовремя подавать списки на Госуслугах, а также соответствовать всем критериям для отсрочки. В рамках осеннего призыва заявки принимались до 8 августа", - отметили в Минцифры.

Как сообщалось, до 11 августа аккредитованные IT-компании должны были передать в Минцифры списки своих сотрудников для отсрочки от осеннего призыва, которые до 31 августа должны были отправить в Минобороны.

Отсрочка от срочной службы предоставлялась IT-специалистам во время весеннего и осеннего призывов 2022 года, а также весеннего призыва в этом году.

Чтобы иметь право на отсрочку от призыва на срочную службу IT-специалист в возрасте от 18 до 27 лет должен иметь российское гражданство, мужской пол, работу по трудовому договору, нормальная продолжительность рабочего дня, высшее образование по специальности из перечня (в приложении к постановлению правительства от 28 марта 2022 года № 490), а также работать в аккредитованных IT-компаниях не менее 11 месяцев в течение года. Требования к стажу не касаются тех, кто устроился на работу в течение года после вуза.

Президент Владимир Путин подписал указ об увеличении предельного возраста предоставления отсрочки от срочной службы для IT-специалистов до 30 лет

Минцифры Минобороны Владимир Путин СВО
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