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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:24

В Думу внесли поправки о налоговых вычетах на долгосрочные сбережения граждан

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект № 462670-8, который вводит ряд налоговых вычетов по НДФЛ при формировании гражданами долгосрочных сбережений.

Как говорится в пояснительной записке к документу, предлагается ввести налоговые вычеты по НДФЛ на сумму уплаченных пенсионных взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения (НПО), при выплате негосударственной пенсии не ранее достижения получателем пенсионного возраста; вычеты в сумме уплаченных взносов по договорам долгосрочных сбережений, формируемых в НПФ; в сумме денежных средств, внесенных налогоплательщиком в налоговом периоде на его индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), открытый с 1 января 2024 г., а также в сумме положительного финансового результата, полученного по данному ИИС.

Размер вычета будет в пределах 400 тысяч рублей в год.

"Ключевыми условиями предоставления налоговых льгот будут соответственно: факт получения негосударственной пенсии, основания назначения выплат по договору долгосрочных сбережений наступают не ранее 10 лет с даты его заключения и срок действия договора на ведение ИИС не менее 10 лет, в переходный период не менее 5 лет с ежегодным повышением срока на 1 год вплоть до 10 лет", - говорится в пояснительной записке.

"Следует отметить, что действующие инвестиционные налоговые вычеты по НДФЛ будут сохранены в отношении договоров на ведение ИИС, заключенных до 31 декабря 2023 года", - отмечают авторы документа.

В случае принятия закон вступит в силу через месяц после официального опубликования.

НПФ НДФЛ ИИС Госдума Правительство
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